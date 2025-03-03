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Xavi Hernandez, dünya devinin başına geçiyor

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Son olarak futbolculuk kariyerinde efsanesi olduğu Barcelona'yı çalıştıran teknik direktör Xavi Herhandez, Milan'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Sergio Conceiçao ile yollarını ayırmayı planlayan İtalyan devi, İspanyol teknik adamı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Xavi Hernandez'in sıradaki durağıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MİLAN'IN BAŞINA GEÇEBİLİR

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; 45 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi, bu sezon kötü bir grafik çizen Milan olabilir.

EN BÜYÜK ADAY

Sergio Conceiçao önderliğinde alınan sonuçları yeterli bulmayan Çizme ekibi, yaptığı aday listesinde en zirveye Xavi'yi koydu. İspanyol teknik adamın üst düzey futbol tecrübesi ve hücum futboluna olan yatkınlığı, Milan kulübünün felsefesiyle uyumlu olabilir.

XAVI'NIN BARCELONA RAKAMLARI

Futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Katalan ekibine 2021 yılında teknik direktör olarak gelen Xavi Hernandez, burada çıktığı 143 karşılaşmada 2.07 puan ortalaması yakaladı. 45 yaşındaki genç çalıştırıcı, bu süreçte 1 İspanya LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Xavi Hernandez, dünya devinin başına geçiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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