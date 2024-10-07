Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

TEN HAG'IN GÖREVİNE SON VERİLECEK

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA XAVI VAR

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi. Barcelona'nın efsaneleri arasında yer alan ve futbolcuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren İspanyol futbol adamının da bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

BARCELONA'DA 2.07 PUAN ORTALAMASI

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada tamalayan 44 yaşındaki Xavi Hernandez, İspanyol devindeki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

KADIKÖY'E GELECEKLER

Manchester United, milli ara sonrası İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'a konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.