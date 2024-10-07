Üye Girişi
Haberler

Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor

Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz ekibi Manchester United'ın alınan kötü sonuçların ardından bu hafta içerisinde teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verip son olarak Barcelona'yı çalıştıran Xavi Hernandez'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

TEN HAG'IN GÖREVİNE SON VERİLECEK

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA XAVI VAR

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi. Barcelona'nın efsaneleri arasında yer alan ve futbolcuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren İspanyol futbol adamının da bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

BARCELONA'DA 2.07 PUAN ORTALAMASI

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada tamalayan 44 yaşındaki Xavi Hernandez, İspanyol devindeki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

KADIKÖY'E GELECEKLER

Manchester United, milli ara sonrası İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'a konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester United Fenerbahçe Barcelona Futbol Spor

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı? Discord erişim engeli gelecek mi? BİM banka mı açıyor? BİM Bankası ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.