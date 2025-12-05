Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda Güler 'Neden' diye soruyordu

Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında 3-0 kazandığı maçta Arda Güler, bu sezon ilk kez istikrarlı bir şekilde forma bulduğu dönemin ardından yedek bırakıldı. Genç yıldızın neden ilk 11'de başlamadığı, hem taraftarlar hem de İspanyol medyası tarafından merak konusu oldu.

XABİ ALONSO KARARINI AÇIKLADI

Maç sonrası basın toplantısında Arda Güler hakkında gelen soruları yanıtlayan teknik direktör Xabi Alonso, tercihini, "Elbette Jude ile uyumlu. Üst üste üç maç oynamıştı ve biz de üç günde bir oynuyoruz. Bu sadece bugünkü maç için verilmiş bir karardı" sözleriyle açıkladı.

İspanya basınındaki "Camavinga geldi, Güler gitti. Bellingham ile uyumsuz mu?" şeklindeki yorumlara da yanıt veren Alonso, Arda'nın uyum sorunu yaşamadığını vurguladı.

SOYUNMA ODASINDA COŞKULU ANLAR

Real Madrid'de son dönemde alınan kötü sonuçlar sonrası Xabi Alonso'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Ancak Bilbao deplasmanında gelen 3-0'lık galibiyet, İspanyol teknik adama büyük moral verdi.

Defensa Central'in haberine göre Alonso, maç sonrası soyunma odasında oyuncularına dönerek yüksek sesle:

"Sevdiğim takım bu! Bugünkü performansınız için hepinize teşekkür ederim, kahretsin!" diyerek coşkulu bir konuşma yaptı ve oyuncularını alkışlarla tebrik etti.

REAL MADRİD ZAFERLE İKİNCİ SIRADA

San Mames'te oynanan maçta Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappé (2) ve Eduardo Camavinga kaydetti. Bu galibiyetle puanını 36'ya çıkaran Real Madrid, La Liga'da ikinci sıradaki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 20 puanda kalarak 8. sırada yer aldı.