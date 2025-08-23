Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in serbest vuruşlar konusunda harika olduğunu söyleyerek, "Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz." dedi.

La Liga devi Real Madrid'in Teknik Direktörü Xabi Alonso, Oviedo maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Arda Güler hakkında da konuştu.

''ARDA SERBEST VURUŞLARDA HARİKA''

''Takımdaki bir numaralı serbest vuruşçu kim?'' sorusuna cevap veren İspanyol teknik adam, "Arda Güler, serbest vuruşlarda harika. Trent, Mastantuono ve Mbappe de öyle. Serbest vuruşları kimin kullanacağını göreceğiz." dedi.

İLK 11'DEKİ YERİ HAZIR

Real Madrid'de Xabi Alonso ile daha fazla oynamaya başlayan Arda Güler, ligin ilk haftasında oynanan Osasuna maçında 90 dakika sahada kaldı. Milli yıldız, ilk 11'deki yerini Xabi Alonso ile sağlamlaştırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
