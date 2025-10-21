Haberler

Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus maçı öncesi Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgili konuştu. Xabi Alonso, Arda Güler'in, Mesut Özil ve Guti Hernandez'in bir karışımı olduğunu söyleyerek, Kenan Yıldız için de "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Geleceğin yıldızlarından biri olacak." dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''ARDA GÜLER, MESUT VE GUTI'NİN KARIŞIMI''

Xabi Alonso, Arda Güler'in Real Madrid'in eski yıldızları Mesut Özil ile Guti Hernandez'in bir karışımı olduğunu dile getirerek, "Arda, Mesut Özil ve Guti'nin karşımı. Guti, oyun kurma ve son pas verme konusunda yetenekliydi, Mesut da öyle. Mesut'u gerçekten beğenirdim, birlikte oynamaktan çok keyif aldım. Oyun içinde Arda'yı ne kadar çok bulursak, seviyemiz yükseliyor. Onu zorlamaya devam etmeliyiz. Arda Güler'den çok memnunum." dedi.

''GELECEĞİN YILDIZLARINDAN BİRİ OLACAK''

Başarılı teknik adam, rakip Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için ise, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var ve Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Geleceğin yıldızlarından olacak." ifadelerini kullandı.

''HER STADYUMDA GOL ATTI''

Alonso, Fransız golcüsü Kylian Mbappe ile ilgili de konuşarak, "Sadece golleri değil. Onun etkisi, takım arkadaşlarının top varken ve yokken onu takip etmesi açısından neredeyse aynı derecede önemli. Bize yardımcı oluyor. Her stadyumda gol attı. Gol atmanın ötesinde, takımın ihtiyacı olan şey yarattığı etki... Kylian hem hayatı hem de kişisel olarak çok iyi bir dönemde. Çok analitik. Her şeyi bir neden için yapıyor ve bunları iyi anlaması gerekiyor. Artık her şey kafasında yerine oturmuş durumda ve bu yüzden bu kadar iyi performans gösteriyor." sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid ile Juventus, 22 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

