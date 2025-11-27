Haberler

Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, Olympiakos maçında yaptığı değişiklik sonrası Arda Güler'den özür diledi. Alonso, maçın 60. dakikasında Arda Güler'in yerine Jude Bellingham'ı oyuna dahil etti. Ancak bu değişiklik sonrası hücum aksiyonlarının aksadığını fark etti. Müsabakanın ardından milli futbolcuyla konuşan Alonso, yaptığı değişiklikten dolayı özür diledi.

  • Xabi Alonso, Arda Güler'i oyundan aldığı için özür diledi.
  • Arda Güler, Olympiakos maçında Kylian Mbappe'nin ikinci golünün asistini yaptı.
  • Arda Güler, sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile iyi uyum sağladı ve etkili bir oyun sergiledi.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Olympiakos maçının ardından yaptığı değişiklik nedeniyle Arda Güler'den özür diledi.

ALONSO'DAN ARDA'YA ÖZÜR

Defensa Central'de yer alan habere göre; Xabi Alonso, müsabakanın 60. dakikasında Arda Güler'in yerine Jude Bellingham'ı oyuna dahil ettikten sonra hücum aksiyonlarının aksadığını fark etti. Müsabakanın ardından milli futbolcuyla konuşan Xabi Alonso, "Seni oyundan almamalıydım" diyerek kararından dolayı özür diledi.

KANADI ETKİLİ KULLANDI

Sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile iyi bir uyum yakalayan Arda Güler, ilk yarının son anları ve ikinci yarının başlarında etkili bir oyun sergiledi.

İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı karşılaşmada ikinci golün asistini yapan milli yıldız, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ayaklarımina da kapanmış mıdır acaba?:-)

Haber YorumlarıBandorma:

Özellikle bazı GS liler Arda mız başarısız olsun diye çok beklediler :)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
