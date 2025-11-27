Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi
ALONSO'DAN ARDA'YA ÖZÜR
Defensa Central'de yer alan habere göre; Xabi Alonso, müsabakanın 60. dakikasında Arda Güler'in yerine Jude Bellingham'ı oyuna dahil ettikten sonra hücum aksiyonlarının aksadığını fark etti. Müsabakanın ardından milli futbolcuyla konuşan Xabi Alonso, "Seni oyundan almamalıydım" diyerek kararından dolayı özür diledi.
KANADI ETKİLİ KULLANDI
Sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile iyi bir uyum yakalayan Arda Güler, ilk yarının son anları ve ikinci yarının başlarında etkili bir oyun sergiledi.
İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI
Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı karşılaşmada ikinci golün asistini yapan milli yıldız, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.