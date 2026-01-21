Üniversiteler arası Wushu heyecanı Sakarya'da

SUBÜ ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde TÜSF tarafından düzenlenecek Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası başlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya'da düzenlenecek 'Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası' başlıyor. 21-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, 56 üniversiteden kadın ve erkek sporcular mücadele edecek. Müsabakalar, 'Sanda' ve 'Tao-lu' olmak üzere iki ana kategori altında yapılacak. 'Sanda' kategorisinde kadınlar ve erkekler, 48 kilodan 90+ kiloya kadar farklı sıkletlerde tatamiye çıkacak. 'Tao-lu' kategorisinde ise modern tao-lu ve geleneksel tao-lu yarışma kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Şampiyonada SUBÜ'den 8 sporcu da mücadele edecek. Organizasyon, sporseverler tarafından salonda ücretsiz olarak takip edilebilecek. - SAKARYA