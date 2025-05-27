Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'den Başarı

Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'den Başarı
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Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden sporcular, çeşitli kategorilerde derece elde ederek Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

21-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden sporcular, yarışlardan derece ile döndü.

Şampiyonada, 52 kilogram Yıldız Erkekler kategorisinde Kağan Enes Eroğlu Türkiye ikincisi,

65 kilogram Genç Bayanlar kategorisinde Yaren Temel Türkiye ikincisi,

65 kilogram Genç Erkekler kategorisinde ise Onur Demirkol Türkiye üçüncüsü oldu.

Antrenör Köksal Arıkan yaptığı açıklamada; " Organizasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor il müdürü İlker Ötgünlü, şube müdürü Mahmut Karataş'a ve okul sporları şube müdürü Metin Pınar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden genç sporcular, Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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