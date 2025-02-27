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Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti
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Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ten katılan sporcular derecelerle döndü.

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ten katılan sporcular derecelerle döndü.

Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na Karabük'ten çok sayıda sporcu katıldı. Şampiyonada yıldız kadınlar kategorisi 48 kilogramda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerinden Irmak Taşbaş, minikler kategorisi 20 kilogramda Şehit Nurettin Seki İlkokulu anasınıfı öğrencisi Derin Taşbaş, minik erkekler kategorisinde Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencisi Mesut Kıvanç Deretarla, Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi Selim Aydın Türkiye birinciliği elde ederken yıldız erkekler kategorisi 90 kilogramda Yağız Mustafa Daşan ile minik erkekler kategorisinde Safranbolu Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu öğrencisi Eymen Karakuş ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve hocalarını tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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