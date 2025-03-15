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Wushu Kung Fu Türkiye Birincisi Yusuf Sadi Açar, Madalyasını Filistin'e Bağışladı

Wushu Kung Fu Türkiye Birincisi Yusuf Sadi Açar, Madalyasını Filistin'e Bağışladı
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11 yıldır Wushu Kung Fu ile ilgilenen 18 yaşındaki sporcu Yusuf Sadi Açar, Türkiye birincisi olduktan sonra madalyasını Filistin direnişine destek amacıyla bağışladı. Açar, ayrıca Balkanlarda da çeşitli ödüller kazandı.

11 yıldır Wushu Kung Fu ile ilgilenen genç sporcu Yusuf Sadi Açar, gerçekleştirilen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Yıllardır çalışıp elde ettiği madalyayı Filistin direnişine destek, Gazze halkına moral vermek adına bağışladı.

11 yıldır Wushu Kung Fu ile ilgilenen genç sporcu Yusuf Sadi Açar, 2025 yılının şubat ayında gerçekleştirilen yarışmada Türkiye birincisi oldu. Uzak doğu dövüş sanatlarından olan Wushu Kung Fu'da Türkiye birincisi olan 18 yaşındaki Yusuf Sadi Açar, yıllardır çalışıp elde ettiği madalyayı Filistin direnişine destek, Gazze halkına moral vermek adına bağışladı.

Türkiye birinciliğinin yanı sıra Balkan ülkelerinde de çeşitli dereceler elde eden Açar, kendisi için büyük manevi değere sahip olan birincilik madalyasını Filistin Vakfı aracılığı ile Filistin'e destek için bağışladı.

Yapılan bağışın ardından Filistin Vakfı yetkilileri de Yusuf Sadi Açar'a Kudüs levhası hediye takdiminde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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