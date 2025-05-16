Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Altındağ Belediyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun iş birliğiyle "Wushu Kung Fu Geleceğin Yıldız Adaylarını Arıyor" projesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde start aldı.

Proje kapsamında Altındağ Belediyesi Gültepe Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

Federasyon başkanı Akyüz, törende yaptığı konuşmada projeyle dar gelirli ailelerin çocuklarını spora kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Altındağ'ın sokaklarından geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonlarının çıkacağına inandığını aktaran Akyüz, "Bugün burada bulunan her çocuk bizim için birer yıldız adayıdır. Belki şu an ne olduklarının farkında değiller. Ama biz biliyoruz ki, onlara güven verirsek, yanlarında durursak, bu çocuklar bir gün sadece madalyalar değil, umut taşıyacaklar, kendi hayatlarına ve bu ülkeye ışık olacaklar. Biz inanıyoruz ki büyük yetenekler sadece lüks semtlerde doğmaz. Gerçek şampiyonluk, yürekte başlar. Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Altındağ Belediyesine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Tiryaki: "Bu proje ile genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye'yi gelecekte temsil edecek milli sporcuların ilçelerinden çıkacağına yürekten inandığını belirtti.

Protokol çerçevesinde belediyelerine ait Gültepe Spor Salonu'nu dört yıl süreyle sporcu adaylarına tahsis edeceklerini anlatan Tiryaki, "Hayata geçirilen bu proje ile genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Sporun tabana yayılmasını sağlayacağız. Bu proje ülkemizin ulusal ve uluslararası başarılarının artmasına büyük katkı sağlayacak. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuna bu proje için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milli wushucular özel bir gösteri sundu. Tören, plaket takdimimin ardından sona erdi.

Proje ile dar gelirli ailelerin çocuklarının spora kazandırılması, disiplinli ve sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirilmesinin yanı sıra Wushu Kung Fu Milli Takımı'na yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.