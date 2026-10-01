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WTA 125 Adana Open'da Ayla Aksu-Ayşegül Mert çifti çeyrek finalde elendi

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WTA 125 Adana Open'da Ayla Aksu-Ayşegül Mert çifti çeyrek finalde elendi
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Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda çiftler çeyrek final maçları tamamlandı. Tek Türk çifti Ayla Aksu-Ayşegül Mert, Rus rakiplerine 2-0 yenilerek elenirken; Falkowska-Smith, Jakupovic-Salden ve Moratelli-Valdmannova çiftleri yarı finale yükseldi.

Adana'da düzenlenen WTA 125 Adana Open Tenis Turnuvası'nda çiftler çeyrek final maçları tamamlandı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, çeyrek final maçları yapıldı.

Karşılaşmaların ardından Polonyalı Weronika Falkowska-ABD'li Alana Smith, Sloven Dalila Jakupovic-Belçikalı Lara Salden, İtalyan Angelica Moratelli-Çekyalı Vendula Valdmannova çiftleri yarı finale yükseldi.

Çiftlerde tek Türk takımı olan milli sporcular Ayla Aksu ve Ayşegül Mert, rakipleri Rus tenisçiler Elena Pridankina ve Anastasia Tikhonova'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Tekler çeyrek finalde günün tek maçında Fransız tenisçiler Lois Boisson ile Anna Blinkova karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Boisson yarı finale yükseldi.

Organizasyon, 4 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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