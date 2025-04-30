Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Wout Poels, Marmaris-Kıran Etabını Kazandı

Wout Poels, Marmaris-Kıran Etabını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan Marmaris-Kıran parkurunu XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı. Yarış, sağanak yağış altında gerçekleşti ve kazalar yaşandı. Etap sonrası mayolar sahiplerini buldu.

- Marmaris-Kıran etabını XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı

MUĞLA - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü 'Kraliçe' etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris-Kıran parkurunu 3 saat 14 dakika 12 saniye ile XDS Astana Team'dan Wout Poels kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 'Kraliçe' etabı olan Marmaris-Kıran etabı tamamlandı. Yarış, Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona erecek ve bisikletçiler toplam 1.153 kilometre pedal çevirecek. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı ve toplam 159 sporcu mücadele ettiği Marmaris-Kıran etabı yoğun yağış altında gerçekleşti. Sporcular 9 kilometrelik Sakartepe rampasında ve Akbük sahili Turnalı mevkii sonrası tekrar Kıran Mahallesine uzun bir tırmanma etabını sağanak yağış altında sürdürdü.

Kazalar yaşandı

Sporcular sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kazalar da yaşadılar. Yerkesik-Kıran etabında Kıran Mahallesi girişinde bisikletçilerden birçoğu kayganlaşan zeminde kaza yaptı ve yoldan çıktılar. Kazada bir Türk sporcunun kolu kırıldı.

Mayolar sahiplerini buldu

Genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. Sprint klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz teslim etti. Türkiye Güzellikleri Sprint Primi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Kıral verdi.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayoyu Ahmet Örken'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin verdi.

Marmaris - Aydın etabıyla devam edecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde sporcular 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabında mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURMUŞ CEM DURNA - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.