Wings for Life World Run 2026 kayıtları başladı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, bu yıl 13. kez koşulacak. 2014 yılından bu yana 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişinin koştuğu etkinlikte 60,53 milyon Euro bağış toplandı. Wings For Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 192 ülkede gerçekleşen Wings for Life World Run'a 300 binden fazla koşucu katıldı. Organizasyonun Türkiye ayağı bu yıl İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacak.

Wings for Life World Run 2026'da Türkiye genelinde toplam 5 bin koşucunun etkinliğe katılması hedefleniyor. İstanbul'da gerçekleşecek fiziksel koşuya 3 bin kişi, İzmir'de koşu kulüpleriyle birlikte organize edilecek koşuya 1500 kişi, App Run katılımlarıyla ise 500 kişinin dahil olması bekleniyor. - İSTANBUL