Transferin fitilini yakan William Carvalho, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Real Betis'in yıldızı William Carvalho, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğendi.
Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho'yu transfer etmek için büyük çaba sarf eden Galatasaray, mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
Galatasaray'a transferi halince sarı-kırmızılıların orta sahasına oldukça büyük güç katacak William Carvalho'dan taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi. Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın "Yeni sezon..." notuyla paylaştığı bir fotoğrafı beğendi. Bu hamle sonrası futbol kamuoyu transferin gerçekleşeceğine yönelik ihtimallerin daha da güçlendiği konusunda hem fikir oldu.
GEÇEN SEZON 8 SARI KART GÖRDÜ
William Carvalho geçen sezon Real Betis formasıyla her kulvarda toplam 49 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Brezilyalı ön libero geçen sezon hiç kırmızı kart görmezken, 8 kez sarı kart ile cezalandırıldı.