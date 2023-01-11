Weghorst, dünya devine imzayı atıyor! İşte Beşiktaş'ın kasasına girecek para

Manchester United, Wout Weghorts transferi için Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz devinin, Hollandalı yıldız için siyah-beyazlılara 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo ile yolları ayıran Manchester United, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorts'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz devi Manchester United ile Beşiktaş, Weghorst transferinde prensip anlaşmasına vardı. Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Hollandalı yıldız, siyah-beyazlılardan ayrılarak, Kırmızı Şeytanlar'ın yolunu tutacak.

3 MİLYON EURO GELİR

Manchester United'ın Weghorst için Beşiktaş'a ödeyeceği para da belli oldu. İngiliz devi ile imzaların atılması durumunda siyah-beyazlıların kasasına 3 milyon euro girecek.