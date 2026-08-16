Watford'un Genç Yıldızı Nabizada'dan Unutulmaz İlk Gol

İngiltere Championship takımlarından Watford forması giyen Afgan asıllı Müslüman futbolcu Amin Nabizada, ligdeki ilk golünü attığı maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vicarage Road Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları Southampton maçının ardından soruları yanıtlayan 19 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten harika bir gündü. Çok keyif aldım. Daha da önemlisi üç puanı almamızdı, bu yüzden daha da mutluyum." dedi.

Kendi yarı alanından kaptığı topla yaklaşık 60 metre koşarak dar açıdan attığı golle maça damgasını vuran genç futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse, ilk başta belki orta yapabilirim diye düşündüm. Ama biraz içeri doğru kat ettim. 'Ne olursa olsun şut çekeceğim.' diye düşündüm. Allah'a şükürler olsun ki gol oldu, harika bir duyguydu." diye konuştu.

Nabizada, bugün ilk kez Watford formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmasıyla ilgili soruya, "İçten içe hazır olduğumu hep biliyordum. Teknik direktörün bana güvenip oynamama izin verdiği için minnettarım. Geldiğinden beri bana özgürlük verdi. Böyle oynamak çok iyi hissettiriyor. Takımdaki ortam da harika." yanıtını verdi.

Genç futbolcu, çok fazla oynamadığı sağ kanatta görev almasıyla ilgili soru üzerine, "Zordu, çünkü Southampton üst düzey bir takım. Saha genelinde kaliteleri var. Sağ kanatta oynamak için kendimi zihinsel olarak hazırlamam gerekti. Daha önce orada pek oynamamıştım. Ama sadece bir maçtı, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA