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Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son olarak Antalya-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Wanda Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı. Bu pozları görenler 'Yenge ne yapıyorsun?', 'Icardi için üzülüyorum', 'Bu ne hal yenge?' yorumlarında bulundu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi ile barışan Wanda Nara son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı.

SÜTYENİNİ İNDİRDİ

Nara son olarak 3-0 biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Bu pozları görenler takipçileri, "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.

İşte Wanda'nın o paylaşımı;

Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (14)

Melike Taştan:

Bize ne wanda nara dan? Bunu en azından magazin haberlerine koyun. Boş hareketler yapıyorsunuz

29
0
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Şahin Aksoy:

bu kadına bir zeci lazım oda yarım metre olması lazım öyle cm falan olmaz

12
1
yanıtYanıtla
Birşey demedimki:

Kadınlar yaşlandıkça bir garip oluyorlar. Illa ki ben hala güzelim olma uğruna gülünç hallere düşüyorlar. kimisi estetik ile kimisi de medyada Çıplaklık ile :-)

8
1
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Mustafa Bareten:

Gavat icardi

4
1
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Neyse o:

Bizim oğlan herhalde Orostodoks.

4
1
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

Icardi yetmiyor belli ki, aranıyor yengeniz, arayan bulur da hani

4
0
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Gelir Geçer Her şey:

Wanda hanım yapma. Yapacaksan da göz hakkı denen bir şey var, o zaman göz hakkını ver. Ama gören o kadar kişiye de nasıl göz hakkını vereceksin?

2
0
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sefa KURAL:

Lan bide her tarafın ben’li ben’li De-ki yetemiyorlar, Afrika’dan yangın hortumunu alan gelir beyaaa

1
0
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aydemiranduv:

..ve siz de bunu, "SPOR HABERLERİ" sayfasına mı koydunuz?

1
0
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Kenan Tepretoğlu:

Canım şeftali çekti durduk yere ya, yapma şunu Wanda :)

1
0
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