Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, son olarak Antalya-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Wanda Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı. Bu pozları görenler 'Yenge ne yapıyorsun?', 'Icardi için üzülüyorum', 'Bu ne hal yenge?' yorumlarında bulundu.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi ile barışan Wanda Nara son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı.
SÜTYENİNİ İNDİRDİ
Nara son olarak 3-0 biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.
"YENGE NE YAPIYORSUN?"
Bu pozları görenler takipçileri, "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.
İşte Wanda'nın o paylaşımı;