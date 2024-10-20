Wanda Nara, sütyeninin yarısını indirip kamera karşısına geçti

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Icardi ile barışan Wanda Nara son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı.

SÜTYENİNİ İNDİRDİ

Nara son olarak 3-0 biten Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından yarı çıplak pozlarını paylaştı. Sütyeninin yarısını indirip göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara'ya Türk takipçilerinden yorum yağdı.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Bu pozları görenler takipçileri, "Yenge ne yapıyorsun?", "Icardi için üzülüyorum", "Bu ne hal yenge?" yorumlarında bulundu.

İşte Wanda'nın o paylaşımı;