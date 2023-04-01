Wanda Nara'nın sosyal medyada bebek fotoğrafı paylaşarak Icardi'ye sorduğu soru olay oldu

Eşi Mauro Icardi ile yeniden barışan Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Nara kuvözde bulunan bir bebekle paylaştığı fotoğrafa, "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" yazarak Icardi'yi etiketledi. Galatasaray'ın yıldızı ise bu gönderiye "Bu konuda düşüneceğim." cevabını verdi. Bazı futbolseverler bu paylaşım için Nara'yı eleştirirken, "Bunun yeri sosyal medya mı?" yorumlarında bulundu.

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle her zaman gündem olan Icardi ile Wanda Nra çifti, yine sosyal medyayı salladı.

"BAŞKA BİR ÇOCUĞUNUN OLMASINI İSTER MİYDİN?"

Wanda Nara kuvözde bir bebekle olan fotoğrafını paylaşarak Icardi'yi etiketledi ve "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" diye sordu. Bu gönderiye Arjantinli futbolcu Icardi, "Bu konuda düşüneceğim." yanıtını verdi.

YENİDEN BABA MI OLUYOR?

Sosyal medyada ilgi gören paylaşım sonrası Icardi'nin yeniden baba olacağı yorumları yapılmaya başlandı.

İşte o paylaşım: