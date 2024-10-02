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Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündemden düşmüyor. Arjantin basınında sızdırılan ses kayıtlarında Nara'nın "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı.

"ARTIK BUNA DAYANAMIYORUM"

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın sözleri, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da arttırdı.

"UZLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı da dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin'e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" dedi.

GALATASARAY'DAN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri magazin dünyasında sıkça yer alırken, evliliklerinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da Wanda Nara'nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentileri de artmaya başladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Arjantin 3-sayfa Magazin Futbol Yaşam Spor

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Yorumlar (1)

Murat Çita:

habere bakin yaa ne.kadar onemli nekadar onemli ooooo ulkemiz kirizlerle.bogusuyo altimiz ustumuz savsta biz neyle urasiyoruz vandayla andayla kondaylaa

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