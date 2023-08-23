Wanda Nara'dan 'Icardi'nin Galatasaray sevgisi nereden geliyor?' sorusuna bomba yanıt

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medyada hayranlarının sorularını cevapladı. Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna verdiği yanıt, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündem oldu.

"BENDEN DAHA ÇOK SEVDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Wanda Nara soruya, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum." cevabını verdi. Nara'nın bu paylaşımı taraftarlardan binlerce etkileşim aldı.