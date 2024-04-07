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Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

"FUTBOL CESURLAR İÇİNDİR"

2 dakika süren maçta tek golün sahibi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaşananlar sonrası paylaşımda bulundu. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

İşte Wanda Nara'nın o paylaşımı:

Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Wanda Nara Şanlıurfa Spor Güncel Haberler

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