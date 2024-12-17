Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı.

BERABER YEMEK YEDİLER

Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, şimdiki sevgilisi L-Gante ve eski kocası Maxi Lopez ile birlikte yemek yedi.