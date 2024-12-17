Wanda'dan Icardi'ye çifte darbe
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, eski kocası Maxi Lopez ve şimdiki sevgilisi L-Gante ile birlikte yemek yedi.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından çekişmeli bir boşanma sürecine giren Wanda Nara yine kendini manşetlere sokmayı başardı.
BERABER YEMEK YEDİLER
Icardi ile ayrılık aşamasında olan Wanda Nara, şimdiki sevgilisi L-Gante ve eski kocası Maxi Lopez ile birlikte yemek yedi.