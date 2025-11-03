Wagner Pina Trabzonspor'un Vazgeçilmezi Oluyor

TRABZONSPOR'un sezon başında renklerine kattığı sağ bek Wagner Pina, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanında doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle Teknik Direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Trabzonspor'un sezon başında Estoril'den transfer ettiği sağ bek Wagner Pina, özellikle Eyüpspor ve Galatasaray maçlarında gösterdiği yüksek performansla göz dolduruyor. Pedro Malheiro'nun ayrılığı sonrası formayı devralan Yeşil Burun Adalı oyuncu yükselen grafik sergilemeye devam ediyor. Son haftalarda oyuna etkisini artıran Pina, hem savunmada hem hücumda fark yaratan isimlerden biri oluyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra sahada doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, takımda 'devamlılık' konusundaki kararlılığını sahaya yansıtmayı sürdürüyor.

DEFANSİF GÜCÜYLE RAKİPLERE DUVAR

Top kazanma becerisi ve agresif savunma anlayışıyla dikkatleri çeken Pina, sezon ortalamasıyla top çalma, geri top kazanma ve tehlikeyi engelleme istatistiklerinde de başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Sürati ve çizgiyi etkin kullanmasıyla hücuma derinlik katan Pina, şu ana kadar 2 asist yaparak skor üretimine de katkı sunuyor.

PAS KALİTESİ TAKIMI RAHATLATIYOR

Driplingleriyle rakip savunmayı zorlayan genç oyuncu, özellikle Galatasaray maçında takımının ileri çıkışlarında kilit rol üstlendi. Zorlu Galatasaray deplasmanında Trabzonspor'un en çalışkan isimlerinden olan Pina, ikili mücadelelerin yanında savunma aksiyonlarında da takımın liderliğini üstlendi. Karşılaşmada 13 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak bu alanda sahanın en başarılı oyuncusu olan genç oyuncu, ayrıca 3 kez top kapma ile rakip hücumları keserken, 5 uzaklaştırma ile ceza sahasını tehlikelerden arındırdı. Hava toplarında da etkili bir performans sergileyen Pina, 3 hava topunun 2'sini kazandı. Pina, topla oynama bölümünde ise 60 kez topla buluşup yüzde 87 pas isabetiyle (kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabeti, rakip yarı sahada yüzde 73 pas isabeti) oynayarak oyunun kurulmasına da katkı sağladı. Bu performansıyla 7.3 maç reytingi alan Pina, derbide takımının en iyi isimlerinden biri olmayı başardı.

Ligde geride kalan 10 maçta 836 dakika süre alıp, sakatlığı sebebiyle sadece Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Wagner Pina, süre aldığı 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Fatih Tekke'nin de güvenini kazandı. Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer bulan Pina, Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarında 90 dakika, Samsunspor 27, Karagümrük karşısında ise 89 dakikada süre aldı.