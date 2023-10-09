2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türk ve İtalyan heyetlerinin sunum yapacağı UEFA'ya, Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon eşlik edecek. İki milli kaleci, UEFA yönetim kuruluna sunum yapacak ve konuşma yapacaklar. Ayrıca, hazırlık çalışmalarına da katılacaklar.

Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon, EURO 2032 sunumunda futbol elçileri olarak görev alacak

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURUO 2032) ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.