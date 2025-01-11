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Volkan Demirel'den zehir zemberek sözler: Ne anlamda dediğimi bazıları anlar

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirel, "Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar" dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirel, maçın bile önüne geçen penaltı pozisyonu başta olmak üzere birçok detay üzerinden hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.

PENALTI SÖZLERİ: İLK KEZ GÖRÜYORUM

63. dakikadaki maça damga vuran penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Demirel, "Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum" dedi.

"BU İŞ YETENEK İSTİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş" ifadelerini kullandı.

"BAZILARI ANLAR"

Hakem ile ilgili konuşan Demirel, "Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücadeleye devam edeceğiz" sözlerini de sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Bodrum FK'da Taylan Antalyalı, Felix Uduokhai'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti. İncelemede bulunan Türkmen, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti. Bodrum FK'lı oyuncular, pozisyonun ardından hakem Türkmen'e itirazlarda bulunsa da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

İşte o pozisyon;

Volkan Demirel, maçın hakemine isyan etti: Bunu ilk kez görüyorumGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Volkan Demirel'den zehir zemberek sözler: Ne anlamda dediğimi bazıları anlar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Volkan'dan maçın hakemine zehir zemberek sözler
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Dag:

bu hakem çok şerefsiz

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