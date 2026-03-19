Haberler

Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Takımın performansından memnun olduğunu belirten Demirel, mağlubiyetten dolayı üzüldüğünü ifade etti.

Demirel, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 3 karşılaşmanın 2'sini deplasmanda oynadıklarını anımsattı.

Bu süreçte takımının fiziksel mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Demirel, Konya deplasmanında bayram öncesi taraftarlarını mutlu etmek hem de moral bulmak adına galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

Demirel, yeşil-beyazlıların ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkada çok rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık, ilk yarıda bunu yakaladık da ama çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konyaspor'un hem taraftar hem saha avantajıyla baskısına maruz kaldık. Duran toplardan pozisyonla hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki 1 puanla ayrılabilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm."

Bayram sonrası takımın Antalya'da kamp yapacağını aktaran Demirel, fiziksel ve taktiksel eksikleri gidererek daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

