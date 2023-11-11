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Volkan Demirel'in öğrencileri, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı

Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında 14. dakikada geriye düşerek bu sezonun ilk yarısında ilk kez gol yedi. Sarı-kırmızılılar, daha önce bu sezon hiç bir maçın ilk yarısında gol yememişti.