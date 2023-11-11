Volkan Demirel'in öğrencileri, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı
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Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında 14. dakikada geriye düşerek bu sezonun ilk yarısında ilk kez gol yedi. Sarı-kırmızılılar, daha önce bu sezon hiç bir maçın ilk yarısında gol yememişti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
BU SEZON BİR İLK
Ev sahibi Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.
ZAHA EŞİTLEDİ
27'de Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.
Kaynak: Haberler.com / Spor