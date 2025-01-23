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Trabzonspor'un yolladığı futbolcuyu Volkan Demirel hemen kaptı

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Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı. Bardhi, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcu arasında yer alıyordu ve sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Bardhi, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeşil-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere Bodrum'a gitti.

Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi, Süper Lig'de kalıyor. Düşme hattındaki Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı.

TRABZONSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Fırtına'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcu arasında yer alan Bardhi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

Tecrübeli hücumcu, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Muğla ekibiyle anlaşma sağlayan Makedon milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeşil-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere Bodrum'a gitti.

Volkan Demirel'in ilk transferi Trabzonspor'dan

Bardhi, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 13 karşılaşmada, 1 asistlik performans sergiledi. 2022-23'te İspanyol ekibi Levante'den 3 milyon euroya transfer edilmişti.

Trabzonspor'un yolladığı futbolcuyu Volkan Demirel hemen kaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Adam zaten kadro dışı bırakmış .....

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