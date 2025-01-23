Trabzonspor'un yolladığı futbolcuyu Volkan Demirel hemen kaptı

Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi, Süper Lig'de kalıyor. Düşme hattındaki Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı.

TRABZONSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Fırtına'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcu arasında yer alan Bardhi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

Tecrübeli hücumcu, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Muğla ekibiyle anlaşma sağlayan Makedon milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini yeşil-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere Bodrum'a gitti.

Bardhi, bu sezon Trabzonspor'da oynadığı 13 karşılaşmada, 1 asistlik performans sergiledi. 2022-23'te İspanyol ekibi Levante'den 3 milyon euroya transfer edilmişti.