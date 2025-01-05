Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Volkan Demirel Hakemlere Tepki Gösterdi

Volkan Demirel Hakemlere Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem kararlarına eleştirilerde bulundu. Demirel, hakemlerin kararlarının maç üzerindeki etkisini vurgularken, Beşiktaş maçı öncesi hedeflerini de açıkladı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarına tepki göstererek, "Konuşunca Volkan kötü çocuk oluyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bizim adımıza oldukça cömertçe bir maçtı. Geçen hafta Trabzon maçında da benzer şekilde kaçırdığımız pozisyonlar olmuştu. Bugün de son dakikalarda, hatta 90+2'de kaçırdığımız pozisyon şu an üzüntüye sebep oldu. Ancak atsaydık eminim ki bu akşam tüm Bodrum yıkılacaktı, hep birlikte sevinecektik. Ama şu bir gerçek, oyun olarak ben mutluyum. Mutsuzum diyemem. En azından istediklerimizi yapmaya çalışan bir takım var. Pozisyon üretiyorlar ve sonuç almaya çalışıyorlar. Ancak cömertçe harcıyoruz. İlk yarıda oyuna fazla giremedik, bunda hakemin kararlarının etkisi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda topu yere indirdik ancak tam o sırada yediğimiz gol bizi biraz demoralize etti. Yine de 62. dakikadan sonra yaptığımız değişikliklerle oyunda üstünlük kurduk. Geçiş oyunu olmasına rağmen daha çok pozisyona giren taraf bizdik. Bugün iki puanı kaçırdık. Kayserispor da çok iyi mücadele etti. Zaten rakibiz. Onlar 1 puana çok sevinmiştir ama biz 1 puana üzüldük" diye konuştu.

"4-5 oyuncu almak istiyoruz"

Transfer sorusuna da yanıt veren Demirel, 4-5 oyuncu almak istediklerini ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Hakemin tercih haklarını Kayserispor'dan yana kullandığını savunan Volkan Demirel, "Bariz pozisyonlara kafam takılıyor. Biz de ekrandan bakıyoruz, sağ koluyla Fredy'ye vuran bir temas var. En kötü bir sarı kart olması lazım, oyunu 11'e 11 devam ettirmek istiyorsan. İkinci yarıda Gökhan Sazdağı'nın atılması gereken ikinci sarı karttan pozisyon vardı. Ben, 'bize verin' demiyorum ama ne görüyorsak onu vermemiz lazım. Köşede korner var, top rakipten çıkıyor ama aut veriyor. Bir sürü şey var ama fazla konuşmak istemiyorum açıkçası, sonra Volkan kötü çocuk oluyor. Ama ben ne bize, ne karşı takıma, ne herhangi birine objektif olan neyse onun verilmesinden yanayım her zaman" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş zor bir deplasman"

Önümüzdeki hafta oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü, "Bugün 1 puana üzüldük ama bu ligde her puan bizim için önemli. Beşiktaş zor bir deplasman, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Ben Galatasaray ve Trabzon maçlarında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece skor yapamadık, bugünkü gibi. İyi oynayıp iyi skor yapabilirsek puan ya da puanlar alabileceğimiz bir maç olacak. Beşiktaş maçından sonra gelecek arkadaşlarla bu seneki hedefimiz başka. İlk yarıyı maksimum 18 puanla kapatabiliriz ama ikinci yarı 20-25 üstü puan toplamamız lazım. Buna göre bir organizasyon yapmamız lazım. Zor olacak ama niyetimiz iyi. Allah da karşılığını verecek diye düşünüyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
img

Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
img

Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
Görüntülerdeki kahramanı, tüm Türkiye yakından tanıyor
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.