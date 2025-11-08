Haberler

Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Bu galibiyet, teknik direktör Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ndeki ilk galibiyeti oldu. Thalisson ve M'Baye Niang'ın golleriyle galibiyeti getiren Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti.

  • Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
  • Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.
  • RAMS Başakşehir'in 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

ERYAMAN'DA ZAFER GECESİ

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 35. dakikada Thalisson ve 53. dakikada M'Baye Niang'ın penaltı golüyle sahadan galip ayrıldı. Konuk Başakşehir'in tek golü 46. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

VOLKAN DEMİREL'DEN SİFTAH

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Demirel, son olarak 13 Aralık 2024'te Bodrum FK'nin başında Sivasspor'u 2-0 yenmişti. Genç çalıştırıcı, tam 329 gün sonra yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'İN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir'in 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Gençlerbirliği, puanını 11'e yükselterek alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı. Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

SONRAKİ MAÇLAR

Milli aranın ardından RAMS Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Galatasaray deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak.

