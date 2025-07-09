Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
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Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
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Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile kutladı. Volkan Demirel'in bu romantik jesti takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi olan ve şu sıralar teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'den eşi Zeynep Sever Demirel'e büyük bir sürpriz geldi.

''AŞKINI BİR SIR GİBİ SENELERDİR SAKLADIM''

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Demirel'in şarkıcı Ferdi Özbeğen'in ''Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım'' şarkısına eşlik ederek çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladığı görüldü. Öte yandan Volkan Demirel'in elinde kendilerinin fotoğraflarının olduğu bir yastık ve üzerinde farklı dillerde ''Seni seviyorum'' yazan ifadeler görüldü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bu paylaşım sosyal medyaya damga vurururken, genç teknik adamın eşine olan bu romantik jesti takipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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