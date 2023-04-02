Volkan Demirel'e sürpriz teklif! Bizzat gidip kulüp tesislerini gezdi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Akhisarspor'un tesislerini gezdi. Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, Demirel'e adının yazılı olduğu formayı hediye ederken kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor'u önümüzdeki sezon maçlarını Akhisar'da oynamaları için Akhisar'a davet etti." ifadelerini kullandı.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da teknik direktör, Akhisarspor'un daveti üzerine Akshisar'a giderek kulüp tesislerini gezdi. Demirel'in Hatayspor'un önümüzdeki sezon iç sahadaki maçlarını Akhisar Stadı'nda oynaması talebiyle davet edildiği bildirildi.

"KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor'u önümüzdeki sezon maçlarını Akhisar'da oynamaları için Akhisar'a davet etti. Bugün tesislerimizi gezip görme fırsatı bulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile olumlu geçen görüşmelerin ardından gelişmeleri siz değerli taraftarlarımızla paylaşacağız. Duyarlılığıyla akıllara kazınan güzel insan, kapımız size her zaman açık." ifadeleri kullanıldı.

VOLKAN DEMİREL'E FORMA HEDİYE EDİLDİ

Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, Volkan Demirel'e adının yazılı olduğu forma hediye etti. 12 bin seyirci kapasiteli Akshisarspor'un stadı, 28 Ocak 2018'de kapılarını açmıştı.