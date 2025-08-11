Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, NOW Spor'da Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye transfer önerisinde de bulundu.

"UĞURCAN ÇAKIR'I İSTERİM"

Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe'de görmek istediğini dile getiren Volkan Demirel, "Fenerbahçe ile ilgili isimler, konuşulan transferler, gerçekleşen-gerçekleşmeyen transferler... Ama tabii ki taraftarın beklentisi var. Nedir bu beklentiler? Ben bunu dile getirmiştim. Eğer Livakovic gidecekse, bu takıma bir kaleci lazım. Kaleci lazımsa da bu kalecinin Uğurcan olması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe'nin saha içinde ve saha dışında Türk futbolcuları arttırması gerekiyor. Ben Fenerbahçe'ye gelmesini çok isterim. Bir karakterdir, Fenerbahçe'ye çok katkı sağlar ama Trabzonspor'un düşüncesidir, sadece Fenerbahçe'nin tarafının düşüncesi ile ilgili değil. Olacak ortamda ben gelmesini çok isterim." dedi.

"VEDAT MURIQI ÖRNEĞİ''

Fenerbahçe'nin golcü transferine dair de yorum yapan Volkan Demirel, "Fenerbahçe'nin bir 9 numaraya ihtiyacı var. Nasıl bir 9 numara? Kenardan ortalara cevap verebilecek, topu belirli zamanlarda, takım çıkarken ileride tutabilecek veya o geçiş oyunun pas trafiğini sağlayacak fizikli bir 9 numaraya ihtiyacı var. Bunun için ben Vedat Muriqi örneğini verebilirim. Fenerbahçe'yi bilen, buraları bilen bir isim. Fenerbahçe, 1 ve 9 numarayı kapatırsa, sonrasında sağını-solunu doldurarak hareket etmek planlama olarak daha doğru iyi gibi gözüküyor.'' ifadelerini kullandı.