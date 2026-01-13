Haberler

Volkan Demirel: Ederson benden iyi kaleci

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Ederson'un kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu belirtti ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, "Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson benden daha iyi kaleci" dedi.

Teknik direktör Volkan Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sporun yalnızca futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Demirel, gençlerin yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Demirel, "Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Gençlerimizi spora; yalnızca futbola değil, voleybol, basketbol hangisine yatkınlarsa onu yapmalarını tavsiye ederiz. Spor hem karakteri hem kişiliği geliştirir, özgüven kazandırır" açıklamasını yaptı.

'EDERSEN BENDEN DAHA İYİ'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili gelen soru üzerine Demirel, "Ederson benden daha iyi kaleci" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
