Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da forma giyen ve adı sık sık transfer dedikodularıyla anılan Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu. NOW Spor'da yorum yapan Volkan Demirel, çarpıcı bir iddiada da bulundu.

''ALACAĞI RAKAMLAR ÇOK AKIL ÇELİCİ''

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz'a temasıyla ilgili aldığı bilgileri açıklayan Volkan Demirel, "Benim bildiğim Barış Alper'e NEOM tarafından yapılan bir teklif var, Galatasaray'dan yapılan bir teklif de var. Ben rakamları da az çok biliyorum. Galatasaray'ın daha büyük beklentisi var. Doğrudur da bu. Hedefiniz başka bir yerse Barış gibi bir oyuncuyu tutmak istersiniz. Gidecekse de iyi fiyatlara vermek istiyorlar ama Barış'ın alacağı rakamlar çok akıl çelici olduğu için bu karşılıklı açıklamalar yapıldı." dedi.

"BU İŞTEN HAYIR GELMEZ"

Barış Alper'in Kayserispor maçı kadrosuna alınmamasını transferin bittiğine dair bir işaret olduğunu söyleyen Demirel, "Barış Alper'i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez. İlk teklif 25, ikinci teklif 35+5, Barış'a teklif edilen de 10 milyon Euro. Galatasaray'ın istediği de 60 milyon Euro.'' ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'İN MAAŞI RAHATSIZ EDER"

"Barış Alper bence gider. Kalması da sağlıklı değil şu an" diyen Volkan Demirel, maaş dengesi hakkında da konuşarak, "Osimhen'in maaşı oyuncuları rahatsız eder. Barış Alper'in gitmek istemesi normal, maaş dengesini iyi kurmak lazım. Sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu." sözlerini sarf etti.