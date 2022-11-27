İtiraf üstüne itiraf! Volkan Demirel, çalıştırmayı hayal ettiği Süper Lig devini açıkladı

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, Fanatik'e röportaj verdi. Birçok konuda iddiaları açıklamalar yapan Demirel, hedeflerinden bahsetti.

İşte Volkan Demirel'in açıklamalarından satır başları:

"FENERBAHÇE'DE KALABİLİRDİM"

"Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe'de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir. Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.

"BASKETBOL TOPU GİBİ SEKMEM"

Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay'dan sonra bir hedefim var, Hatay'dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım . Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek.

"EN BAŞINDA EMRE GELİYOR"

Emre Belözoğlu ile ikinci kez rakip olduk. Çok iyi tanıdığım bir insan, beraber de çalıştık, saha içinde ne yapacağını biliyorum, saha dışında nasıl davrandığını biliyorum. Maçtan sonra da söyledim zaten ona 'ben seni biliyorum' dedim. Gireniyle çıkanıyla her mevkide iyi bir takımı var. 6 numaralı pozisyonda 6 tane oyuncusu var, 8 numaralı pozisyonda 8 oyuncusu var. Mevkisine göre oyuncu sayısı da var. Espri tabii. Biz 20 senelik arkadaşız, çok iyi tanıdığım bir insan çok da seviyorum. Türkiye'nin çok başarılı bir teknik direktör profili çıkarmaya ihtiyacı olduğu dönemlerde; bence Emre hoca bunların en başında gelenlerden bir tanesi.

"ALTAY NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?"

Altay eleştiriliyor neden eleştiriliyor ben de anlamıyorum. Ben de eleştirildim zamanında. Bana bir kere jöle kutularıyla tesisi basmalar bile oldu. Altay şu an en iyi 2-3 kaleciden biri. Ben onun yaşında kaleye daha yeni yeni geçiyordum. Baktığınız zaman Altay'ın 100- 150'ye yakın maçı var. Bu çocuk Fenerbahçe'nin değeridir, kötü gol de yiyecek. Bunlar futbolda var. Yuhalamayla, ıslıklamayla hiçbir futbolcu ileri gitmez. En kral futbolcu bile geriye gider. Çok iyi Fenerbahçeli'dir, çok da iyi çocuktur. Altay Fenerbahçe'nin çok büyük bir değeridir.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ"

Jesus'u değerlendirmem çok saçma olur, çünkü kendini kanıtlamış, kendi kariyerine buraya geldikten sonra o görüntüsüyle, Fenerbahçe'nin konumuyla, şu anki durumuyla zaten her şeyi gösteriyor size. Sonuç almasaydı da ben bunu söyleyecektim. Bir teknik adam geçmişte iyiyse gelip hemen başarılı olacak diye bir şey söz konusu değil. Bazen tutmayabilir havasını, suyunu, ülkeyi sevmez, çalışma ortamını beğenmez ama bu seneki Jesus'lu Fenerbahçe hem kadro yapısıyla taraftarıyla her anlamda çok iyi görünüyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklar gibi duruyor."