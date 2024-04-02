Volkan Demirel: Bitiricilik sorunu yaşadık

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen bitiricilik sorunu yaşadıkları için puan alamadıklarını söyledi.

Demirel, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın iç sahadaki baskılı oyununu hatırlatan Demirel, "Takımımı tebrik ediyorum. Bu sezon Galatasaray stadında bu şekilde bir oyun sergileyen rakip takım hatırlamıyorum. Birçok soruna, sıkıntıya rağmen çok iyi mücadele ettik. Maçtan önce, bugün galip gelmenin veya mağlup olmanın herhangi bir öneminin olmadığını, sahaya çıkıp iyi bir duruş göstermemiz gerektiğini söyledim. Onlar da bugün sahaya çıkarak dediklerimize sadık kalarak en iyi şekilde mücadele ettiler." diye konuştu.

Duran toplar haricinde pozisyon vermediklerini aktaran 42 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'ın golü duran toptan. Zaten buldukları diğer pozisyonlar da duran toptan oldu. Sonra da bizim oyunu biraz hızlı başlatmamızdan yakaladıkları 2-3 pozisyon var. Onun haricinde tamamen geriye koşturduğumuz, oyun kurarken baskı hissetmeden çıkışlar yaptığımız bir maç oldu ve defans arkasına attığımız toplarla pozisyon bulduk. Biraz daha yetenekli veya bitiriciliğimiz iyi olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Galatasaray takımı bu sezon burada çok iyi futbol oynadı ama biz de bugün onlara karşı doğru bir şekilde mücadele etmesini bildik. O yüzden ben takımımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı çok iyi analiz ettiklerini dile getiren Demirel, "Galatasaray bu ligin üstünde bir takım. Zaten puan tablosundaki yeri ve aramızdaki fark da belli. Biz oynanabilecek futbolu oynamaya çalıştık. Güçlü oyunu olan, 50 bin taraftarı önündeki Galatasaray'a karşı ezilmedik. İyi mücadele ettik. Bugün 21 kere ceza sahasına giriş yapmışız ama ceza sahasına girdikten sonra bitiriciliği gösteremedik. Kendi yağımızla bu kadar kavruluyoruz. Çok sıkıntımız var. Bu hafta da yaşadığımız sıkıntı vardı. Buna rağmen bütün takım elinden gelen her şeyi yaptı." şeklinde görüş belirtti.

"Halil de bugün elinden geldiğince mücadele etti"

Volkan Demirel, Galatasaray'dan kiralık oynayan Halil Dervişoğlu'nun elinden geleni yaptığını söyledi.

Doğukan Sinik'i sakatlığı nedeniyle riske etmediklerini belirten Demirel, "Doğukan uzun zamandır futbol oynamıyor. Onu riske etmeyerek Halil'i tercih ettik. Halil de bugün elinden geldiğince mücadele etti. Onun için de kolay değil. Biliyorsunuz Galatasaray'dan kiralık geldi. Burada mücadele etmek, oynamak onun için de kolay değil ama elinden geleni yaptığını düşünüyorum." dedi.

Hakem kararları

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, lehlerine bazı kartların es geçildiğini ileri sürerek hakem kararlarına rağmen takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Yedikleri golde kendilerine faul olabileceğini iddia eden Demirel, "Verilmesi gereken bir faul ve sarı kart var. Onu es geçti ama aynı pozisyonlarda biz iki sarı kart yedik. Bundan dolayı ikinci yarı Ömer Faruk'u çıkarmak zorunda kaldık. Ofsayt pozisyonunun nasıl çizildiğini bilemiyorum. Ancak bugünkü mağlubiyet veya kararlar önemli değil. Bugün takımım çok iyi bir duruş ve performans gösterdi. Ben neyin ne olduğunu bildiğim için takımımla gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kümede kalmak şampiyonluk kadar değerli"

Volkan Demirel, bu sezon ligde kalmalarının şampiyonluk kadar değerli olacağını söyledi.

Sezona iyi başladıklarını aktaran Demirel, "Sezon başında İstanbul'daydık. Mersin'e geçince düzen yerleştirmek zor oldu. Sonra puan kayıpları yaşadık. O sorunlar bizi geride bıraktı. Bizim için bu sene kümede kalmak şampiyonluk kadar değerli. O yüzden inşallah biz bu sene kümede kalacağız. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerli olacak. Çünkü sıfır bütçeyle kurulan bir takım var. Yüzdük, yüzdük, artık sonuna doğru geldik. İnşallah en iyi şekilde bitirip, Hatayspor'u ligde tuttuktan sonra gelecekle ilgili planlar yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.