Volkan Demirel, 6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, NOW Spor'da Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçında karşı koymakta zorluk çektiği Ritsu Doan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Galatasaray karşısında etkili performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki Doan hakkında çok konuşulacak bir itiraf yaptı.

'2019'DA RAPOR SUNDUM'

Japon oyuncuyu geçmiş yıllarda izlediğini belirten Volkan Demirel, "2019'da Ritsu Doan benim izlediğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörken transfer edilmesi yönünde rapor sundum. Arada sırada böyle oyuncular karşıma çıkınca konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın." dedi.

'O ZAMANLAR 1.5 MİLYON EURO FALANDI'

Ritsu Doan'ın o dönemde cüzi bonservisle alınabilecek bir oyuncu olduğunu açıklayan Demirel, "Kime raporladığımı söylemem. Ben kimleri raporladım da şimdi aklıma geldikçe, karşıma çıktıkça... O zamanlar 1.5 milyon euro falandı bu çocuk. Biz alamıyoruz işte." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 6 maçta sahaya çıkan Doan, bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Japon futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.