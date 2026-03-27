Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Alanya'da devam ediyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabında maçlar sürüyor. Dört karşılaşmanın oynandığı ikinci günde, gruplarında başarılı olan takımlar finallere adım atmak için mücadele ediyor.
Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.
Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın sona erecek organizasyonun ikinci gününde 4 karşılaşma oynandı.
1. Grup'ta Afyon Belediyesi Yüntaş, Denizli Büyükşehir Belediyespor'u, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor da İBA Kimya TED Ankara Kolejliler'i 3-0 yendi.
2. Grup'ta ise PTT, Endo Karşıyaka'yı 3-1, Sakarya Voleybol da Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.
Organizasyonun üçüncü ve son gününde yarın İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Denizli Büyükşehir Belediyespor, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş, Çanakkale Belediyesi-PTT ve Sakarya Voleybol-Endo Karşıyaka karşılaşmaları oynanacak.
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabında gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 3-5 Nisan tarihlerindeki finallerde karşılaşacak.