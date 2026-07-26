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Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan VNL Şampiyonluğu

Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan VNL Şampiyonluğu
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- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "İnanan bir takımımız var. Hırsıyla, isteğiyle ve arzusuyla ülkesine layık olmaya, milletimizi gururlandırmaya çalışıyor" "İstiklal Marşı'mızı dinlerken gururlanmamak, tüylerin diken diken olmaması mümkün değil"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Kolay değil. Dünyanın 18 takımıyla yola çıkıyorsunuz, üç etapta mücadele ediyorsunuz. Ardından final etabına gelerek çeyrek final, yarı final ve final oynuyorsunuz. Takımımız inanılmaz bir performans gösterdi." dedi.

Milli takımın inançlı ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Üstündağ, "İnanan bir takımımız var. Hırsıyla, isteğiyle ve arzusuyla ülkesine layık olmaya, milletimizi gururlandırmaya çalışıyor. Bu gururu da bize yaşattılar. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Uzak bir yoldan geldi. Hava muhalefetine rağmen maça yetişti. Maç biter bitmez ilk arayan da Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Sporcularımızı tek tek tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Üstündağ, "İstiklal Marşı'mızı dinlerken gururlanmamak, tüylerin diken diken olmaması mümkün değil. Bize bu güzellikleri yaşattıkları için sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bugüne gelmemizde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üstündağ, bir sonraki hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da bu mutluluğu ülkemizde hep birlikte yaşarız. Sporcularımızın ellerine, emeklerine sağlık." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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