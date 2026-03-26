Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Alanya'da başladı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabında ilk gün 4 karşılaşma oynandı. Takımlar, finallere gitmek için mücadele ediyor.

Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda 28 Mart'a kadar gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gün yarı final etabında 4 karşılaşma oynandı.

1. Grup'ta Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler de Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-2 yendi.

2. Grup'ta ise Sakarya Voleybol, PTT'yi 3-1, Çanakkale Belediyesi de Endo Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabında gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, 3-5 Nisan tarihlerindeki finallerde karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci gününde yarın Denizli Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, PTT-Endo Karşıyaka ve Çanakkale Belediyesi-Sakarya Voleybol karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
500

Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Attığımız muhteşem golden sonra kendilerinden geçtiler
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi