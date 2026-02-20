Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. ve 20. hafta karşılaşmaları programı belli oldu. Ligdeki maçlar ve saatleri detaylı bir şekilde listelendi.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
16.00 Göztepe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)
SMS Grup Efeler Ligi
22 Şubat Pazar:
13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ünye)
16.00 Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)
20.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.