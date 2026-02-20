Haberler

Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. ve 20. hafta karşılaşmaları programı belli oldu. Ligdeki maçlar ve saatleri detaylı bir şekilde listelendi.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

16.00 Göztepe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)

SMS Grup Efeler Ligi

22 Şubat Pazar:

13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)

20.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

