Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yarın başlamaktadır. Detaylı maç programı ve tarihler haberimizde.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Zeren Spor-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 VakıfBank-İlbank (Vakıfbank)

15.00 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Ünye)

8 Şubat Pazar:

14.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Halkbank (Şahinbey)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma (İBB Cebeci)

19.00 Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Ziraat Bankkart, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
