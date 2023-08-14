Voleybol Sultanlar Ligi 2023-2024 Sezonunun Fikstürü Çekildi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. İlk hafta maçları da belli oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan kura çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Ahmet Göksu, "Öncelikle Milletler Ligi'nde şampiyon olarak dünyanın zirvesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Kulüpler bazında yaşadığımız şampiyonluğu şimdi de milli takımlar düzeyinde yaşıyoruz. Dünyanın en iyi liginde artık ayrıcalık haline geldi. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

SULTANLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları belli oldu. İlk haftanın fikstürü şu şekilde:

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor - Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

Fenerbahçe Opet - Aydın Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor - Galatasaray Daikin

Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş

PTT - Kuzeyboru

VakıfBank - Karayolları

Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk devre karşılaşmaları 14 Ekim-16 Aralık 2023 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları ise 7 Ocak-24 Mart 2024 tarihleri arasında oynanacak.