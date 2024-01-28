Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 25-18, 25-15, 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Salon: Süleyman Evcilmen, Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma, Süre: 74 dakika.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Derya Çayırgan)
Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Nehir Kurtalan, Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska, Hande Naz Sunar)
Setler: 25-18, 25-15, 25-18
Süre: 74 dakika (25, 24, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 3-0 yendi.