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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 3-0 Yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 25-18, 25-15, 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Salon: Süleyman Evcilmen, Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma, Süre: 74 dakika.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Micaya, Hande Korkut (Derya Çayırgan)

Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Caffrey, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Nehir Kurtalan, Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska, Hande Naz Sunar)

Setler: 25-18, 25-15, 25-18

Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Derya Çayırgan Hande Korkut Sigorta PTT Spor Haberler

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