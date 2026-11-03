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Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

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- İstanbul Gençlikspor: 2 - Gaziantep Gençlikspor: 3

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlikspor: Kooy, Cemal Özgür, Mejias, Yasin Aydın, Bertuğ Öndeş, Padar (Burak Mert, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Mustafa Cengiz, Doğan Karakoç)

Gaziantep Gençlikspor: Halil İbrahim Yücel, Uğur Okay, Jeanlys, Aykut Gedik, Uğur Kılınç, Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Yunus Emre Zabun, Yusuf Emre Güler, Wen)

Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 22-25, 17-19

Süre: 156 dakika (33, 31, 31, 31, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 1. haftasından ertelenen maçta Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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