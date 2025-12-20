Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Caner Çildir, Dicle Özdaş
İstanbul Gençlik : Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Nevzat Güneş, Serhat Coşkun, Hakan Koçal)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)
Setler: 25-21, 25-20, 21-25, 25-22
Süre: 141 dakika (31, 28, 39, 43)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor