Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Caner Çildir, Dicle Özdaşİstanbul Gençlik: Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Nevzat Güneş, Serhat Coşkun, Hakan Koçal)Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Candido, Cafer...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Caner Çildir, Dicle Özdaş

İstanbul Gençlik : Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Sercan Bıdak, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Nevzat Güneş, Serhat Coşkun, Hakan Koçal)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-21, 25-20, 21-25, 25-22

Süre: 141 dakika (31, 28, 39, 43)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
