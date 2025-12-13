Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan
İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın)
ON Hotels Alanya Belediyespor : Furkan Dur, Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak)
Setler: 25-21, 25-22, 25-22
Süre: 88 dakika (27, 31, 30)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor