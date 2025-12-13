Haberler

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkanİstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın)ON Hotels Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak)

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın)

ON Hotels Alanya Belediyespor : Furkan Dur, Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak)

Setler: 25-21, 25-22, 25-22

Süre: 88 dakika (27, 31, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

