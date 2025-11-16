Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalayİstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Furkan Aydın, Caner Çiçekoğlu)Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yosvany, Yusuf Bakır, Metin Toy,...
Setler: 25-18, 31-29, 22-25, 25-16
Süre: 127 dakika (27, 42, 34, 24)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında İstanbul Gençlik, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
İstanbul Gençlik, sezonda 3'te 3 yaparken Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 2. kez mağlup oldu.